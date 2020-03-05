Скоростной поезд сошел с рельсов во Франции

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции сошел с рельсов скоростной электропоезд TGV, в результате пострадали не менее 20 человек. Об этом сообщает Reuters .

Инцидент произошел сегодня утром в районе коммуны Ингенайм. Поезд следовал по маршруту Страсбург - Париж.

Один человек получил серьезные травмы (по сведениям французского телеканала BFMTV, это машинист поезда) и 20 - легкие ранения. Всего в поезде находились 348 пассажиров.

Причина инцидента выясняется. Происшествие не повлияло на работу железной дороги. В 2015 году в результате крушения поезда TGV, следовавшего по маршруту Париж - Страсбург, погибли 11 человек.-0-