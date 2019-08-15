Скотленд-Ярд выявил четвертого пострадавшего во время инцидента в Солсбери

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скотленд-Ярд сообщил о выявлении четвертого пострадавшего во время инцидента в Солсбери, которым стал полицейский, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает ТАСС.
"Следователи контртеррористического подразделения, которые расследуют нападение с применением "Новичка" в Солсбери, подтвердили, что следы нервно-паралитического вещества были найдены в образце крови, который тогда был взят у второго полицейского, - информировали в полиции. - Офицер полиции графства Уилтшир, который не желает быть идентифицированным, был вовлечен в реагирование на отравление Сергея и Юлии Скрипаль. Симптомы (отравления) проявились у него в момент инцидента, они указывали на воздействие очень небольшого количества "Новичка". Тогда офицер получил соответствующую медицинскую помощь и вскоре вернулся к выполнению своих обязанностей".
В Скотленд-Ярде отметили, что этот полицейский "является четвертым человеком, который посредством судебно-медицинской экспертизы признан пострадавшим во время первоначального нападения в Солсбери". "Более высокие уровни воздействия "Новичка", от которого пострадали Скрипали и детектив-сержант Ник Бейли, привели к тому, что они оказались в критическом или тяжелом состоянии", - добавили в Службе столичной полиции.-0-
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