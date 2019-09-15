Сквер в память о погибших открыли на месте ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

15 сентября, Кемерово /БЕЛТА - ТАСС/. Сквер Ангелов построили в Кемерове на месте снесенного торгового центра "Зимняя вишня", где 25 марта 2018 года произошел пожар и погибли 60 человек. Сквер площадью около 2 га сегодня открыли для посетителей, сообщает ТАСС.

"Наша задача была сделать не место скорби, а место памяти и место силы. Парк открываем, сегодня он начинает свою работу" - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, представляя построенный сквер журналистам.

Торжественного открытия сквера не запланировано. В полдень в парке начнет играть симфонический оркестр Кузбасса, живая музыка будет звучать до вечера.

Цивилев высказал надежду, что каждый человек, который побывает в парке, выйдет отсюда другим. "Я очень надеюсь, что каждый зашедший сюда поймет, что надо ценить жизнь человека, уважать человека и особенно ценить жизнь ребенка. Поэтому здесь очень много мест для отдыха детей", - сказал он.

Название для сквера на месте сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" выбирали открытым народным голосованием. Несколько недель онлайн-сбор голосов шел на официальном сайте мэрии Кемерово. В результате было принято решение назвать сквер Парком Ангелов, эту идею поддержали родственники погибших и утвердили городские депутаты.

В память о каждом из шестидесяти погибших в "Зимней вишне" в сквере высажены 60 10-метровых сосен. Их специально привезли в Кемерово из питомника в Германии, где выращивают деревья такой величины. Все благоустройство выполнено из природных материалов, пешеходные дорожки вымощены плитами из натурального камня. В центре парка смонтирован фонтан - каменная стена, по которой струится вода.

Еще одним уникальным элементом Парка Ангелов в Кемерове стала музыкальная ротонда. Под ее куполом на фреске изображены небо и солнечный свет, а в центре установлена музыкальная металлическая сфера, на которую нанесены имена всех погибших в "Зимней вишне". Как рассказал ТАСС главный архитектор проекта американец Джон Калвин Вайдман, от касания рук сфера начинает издавать мелодичные звуки. "Эта музыка звучит, как душа ангелов", - рассказал о замысле Вайдман.

Рядом с музыкальной ротондой построена православная часовня, где можно будет помолиться, поставить свечу и почтить память погибших.-0-