Следов взлома в сгоревшем соборе Святых Петра и Павла во Франции не обнаружено

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Франции не обнаружила следов взлома в нантском соборе Святых Петра и Павла, где 18 июля ранним утром произошел пожар. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на прокурора Нанта Пьера Сена.

"В настоящий момент ведется расследование по факту поджога, - сообщил прокурор. - Пока мы не делаем никаких выводов, нам предстоит провести еще много следственных действий, которые могут привести к новым фактам". Прокурор добавил, что первые следственные мероприятия "не выявили следов взлома на входах в собор".

Ранее в соборе было выявлено три очага возгорания на значительном расстоянии друг от друга.

Сигнал о возгорании в соборе поступил в полицию в 07:30 по местному времени. Прибывшим пожарным удалось локализовать огонь за три часа. Основные повреждения получили старинный орган и витражи XV столетия.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился 457 лет - до 1891 года. Это одна из крупнейших готических церквей Франции. Нынешний пожар - не первый в истории храма. В 1972 году пламя уничтожило крышу. На ликвидацию последствий пожара и реставрацию ушло 13 лет. Собор смог вновь открыться для прихожан только в 1985 году.