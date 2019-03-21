Следователи ФРГ и Австрии раскрыли всемирную допинговую сеть

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкие и австрийские следователи раскрыли всемирную допинговую сеть, в которой замешан 21 спортсмен из 8 европейских стран, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle .

Генеральный прокурор Мюнхена Кай Гребер сегодня заявил, что после допроса главного подозреваемого по делу, доктора из Эрфурта Марка С., у следственных органов появились данные в отношении спортсменов, представляющих пять видов спорта.

По словам Кая Гребера, полный масштаб нарушений пока неясен. Однако прокурор заявил, что речь идет о трехзначном числе случаев забора крови, которые проводились с 2011 года по февраль 2019-го по всему миру. Гребер также сообщил, что два человека из "эрфуртской сети" летали на зимнюю Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане, чтобы снабдить там спортсменов их обогащенной кровью.

По данным прокурора, атлеты платили доктору Марку С. за его услуги от 4 тыс. до 12 тыс. евро за спортивный сезон, суммарно до 100 тыс. евро ежегодно.

Расследование по допинговому делу проводилось в рамках операции Aderlass ("Кровопускание"). Следователям удалось собрать большую доказательную базу, тем не менее в настоящее время нет достаточных доказательств, что применение допинга систематически поддерживали спортивные федерации.-0-