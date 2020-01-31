Следственный комитет назвал причину взрыва на заводе в Орловской области

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной взрыва на заводе в Мценске Орловской области России стал хлопок паров лакокрасочных материалов. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"Сегодня в городе Мценске Орловской области в ООО "ЗПО" в строящемся производственном помещении произошел хлопок скопившихся паров лакокрасочных материалов, в результате чего несколько человек погибли. Количество погибших и пострадавших уточняется", - отмечается в заявлении.

Следственные органы СК России по Орловской области возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как сообщалось, в результате взрыва на заводе погибли пять человек, не менее трех пострадали. Раненые доставлены в Мценскую районную больницу, среди них есть граждане Турции.-0-