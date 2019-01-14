Следственный комитет РФ назвал основную версию ЧП в Шахтах

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет РФ сообщил, что утечка бытового газа - основная версия ЧП в Шахтах в Ростовской области, сообщает ТАСС.

По факту взрыва газа в Ростовской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, проведение спасательных работ после взрыва газа в доме в городе Шахты Ростовской области осложняется неустойчивостью части несущих конструкций. Он также уточнил, что несколько разрушенных квартир не подлежат восстановлению.

По данным МЧС, в квартире на девятом этаже дома в городе Шахты Ростовской области около 6.00 произошел взрыв газовоздушной смеси. Все четыре квартиры на девятом этаже пострадавшего подъезда полностью разрушены, квартиры на восьмом этаже также пострадали. В разрушенных и пострадавших квартирах находились 13 человек, в том числе трое детей. Один человек погиб, двое госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще семерых удалось спасти. Всего в доме 72 квартиры. Для его жителей развернут пункт временного размещения, из здания эвакуированы 140 человек. На месте ЧП ведутся поисково-спасательные работы, в них задействованы почти 120 человек. Спасатели каждые 15-20 минут объявляют минуту тишины, чтобы услышать, не доносятся ли из-под завалов крики о помощи. В зоне взрыва введен локальный режим ЧС.-0-