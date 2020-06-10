Следствие по крушению рейса MH17 опровергло версию причастия украинского "Бука"

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объединенная следственная группа (JIT), расследовавшая обстоятельства крушения над Донбассом малайзийского Boeing 777, не нашла подтверждения того, что самолет был сбит ракетно-зенитным комплексом "Бук", принадлежащим украинской стороне. Об этом во время возобновившегося процесса заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

По словам Тейса Бергера, следственная группа, в которую входят представители Нидерландов, Бельгии, Малайзии, Австралии и Украины, внимательно изучила версию о возможном присутствии в районе запуска ракеты украинского "Бука", проанализировав более 2,4 тыс. фотографий как украинских, так и российских систем. Кроме того, были изучены места, с которых мог вестись обстрел, и проанализированы системы "Бук" украинских вооруженных сил. Также были изучены предоставленные украинскими военными данными о местоположении "Буков". Все это не предоставило никакой информации о нахождении украинского ракетно-зенитного комплекса в этом районе 17 июля 2014 года, заявил прокурор.

Процесс в Нидерландах по делу о сбитом Boeing 777 возобновился 8 июня вторым блоком слушаний. От второго блока, который начался по графику и должен продлиться до 3 июля, во многом зависит будущий ход процесса - дойдет ли дело до рассмотрения по существу. Это связано с позицией гражданина России Олега Пулатова - единственного из четырех подсудимых, кто активно отреагировал на обвинение и чьи интересы представляют два нидерландских адвоката. От них в эти дни ждут возможных предварительных возражений и запросов о дополнительном расследовании, что может затянуть рассмотрение на неопределенный срок.

Лайнер Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), потерпел крушение 17 июля в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Среди жертв были 44 гражданина Малайзии, в том числе два ребенка. Кроме того, погибли граждане Австралии, Индонезии, Канады, Филиппин, Германии и Новой Зеландии, а также нидерландские, британские и бельгийские подданные.-0-