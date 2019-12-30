Следствие рассматривает три версии крушения самолета Bek Air в Казахстане

30 декабря, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев рассказал о расследовании авиакатастрофы под Алматы.

"Сейчас следственная группа Министерства внутренних дел проводит расследование авиакатастрофы в городе Алматы. Рассматриваются три версии. Первая - это ошибка экипажа, вторая - возможность технической неисправности самого борта, третья - работа навигационных служб. Идет демонтаж воздушного лайнера и осмотр места происшествия", - заявил Ерлан Тургумбаев.

По его словам, лайнер будет передислоцирован на территорию аэропорта, где состоится более детальный осмотр.

"К счастью, не произошло воспламенения левого крыла, где был поврежден топливный бак, половина топлива разлилась под самолет. Из-за холодных погодных условий и снега возгорания не было, что и минимизировало количество жертв. В больницах находятся 46 наших граждан", - сообщил глава МВД.

Как сообщалось ранее, самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air упал недалеко от Алматы 27 декабря. На борту воздушного судна находились 98 человек, в том числе пять членов экипажа. Погибли 12 человек. Для расследования авиакатастрофы создана специальная правительственная комиссия. Глава Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев объявил в стране 28 декабря днем общенационального траура.-0-