Следствие сообщило об аресте 10 армянских оппозиционеров и должностных лиц после митинга в Ереване

12 ноября, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Специальная следственная служба Армении сообщила, что по факту организации и проведения митингов с нарушением закона задержаны 10 человек.

В рамках уголовного дела, возбужденного в Специальной следственной службе по факту организации и проведения митингов с нарушением закона, были задержаны высокопоставленные должностные лица Армении, а также представители оппозиционных движений.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

11 ноября у здания Национального собрания Армении в Ереване состоялся митинг, организованный 17 партиями. Собравшиеся требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и отмены соглашения по Нагорному Карабаху. Полиция сообщала о 129 задержанных участниках акции, во время митинга отмечались стычки между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов. Полиция требовала прекратить акцию, поскольку проведение подобных мероприятий запрещено в условиях объявленного в стране военного положения. 12 ноября в 17.00 по местному времени представители Армянской Революционной Федерации (АРФ) запланировали митинг-шествие в Ереване. "Наше требование - отставка Пашиняна. Но мы будем также бороться за свободу политзаключенных в Армении", - заявили представители оппозиции.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил Владимир Путин, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.-0-