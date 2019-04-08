Слон насмерть затоптал браконьера в ЮАР

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слон насмерть затоптал браконьера на глазах у его товарищей в южноафриканском национальном парке Крюгер, сообщает
Группа браконьеров пробралась в парк для охоты. Один из них попытался поймать носорога, но ему на помощь пришел слон и растоптал человека. Остальные охотники сбежали из заповедника и сообщили родным погибшего о случившемся.
Останки мужчины нашли на следующий день рядом с Крокодиловым мостом. От человека остались лишь череп и штаны. Рейнджеры предположили, что после смерти его тело разодрали голодные львы.
Трех приятелей погибшего взяли под стражу и предъявили им обвинения в незаконном проникновении на территорию национального парка и нелегальную охоту.-0-
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