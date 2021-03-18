Словакия продлила режим ЧП до 28 апреля

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Словакии продлили режим чрезвычайного положения до 28 апреля из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, сообщает Словацкое телевидение RTVS.
"Постановление о введении чрезвычайного положения было принято правительством единогласно. Все граждане ясно видят необходимость сохранения чрезвычайного положения", - заявил министр финансов Эдуард Хегер, на которого временно возложено управление Министерством здравоохранения.
В Словакии будет продлен комендантский час и остальные ограничения, включая требование о ношении респираторов FFP2 и KN95 внутри помещений и запрет на поездки между округами.
Кроме того, жителям страны с 20 марта будет временно запрещено выезжать за границу для отдыха. Выезд будет разрешен только при условии острой необходимости.-0-