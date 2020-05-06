Словакия ранее запланированного срока ослабляет карантин

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Словакии на фоне улучшения эпидемиологической ситуации с 6 мая значительно ослабляют карантинные меры, введенные в середине марта из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает газета The Slovak Spectator.

По словам премьер-министра страны Игоря Матовича, ограничительные меры отменяются быстрее, чем планировалось. Однако во избежание повторной вспышки инфекции по-прежнему продолжат действовать правила социального дистанцирования и обязательного ношения масок.

С 6 мая в стране возобновили работу большие магазины, уличные кафе и рестораны, библиотеки, музеи, галереи, зоопарки, массажные кабинеты и парикмахерские.

Вновь принимают гостей отели и пансионаты. Однако заселиться можно только в комнаты для краткосрочного размещения с обслуживанием номеров и отдельными ванными комнатами. Никаких дополнительных услуг не предлагается. При этом гостиничные номера должны оставаться пустыми до 24 часов после выезда гостей.

При соблюдении всех санитарных и гигиенических норм будут проводиться службы в храмах, свадебные церемонии.

Как отметил Игорь Матович, закрытыми пока остаются детские сады и школы, театры и кинотеатры, бассейны и спортивные центры. В общественных местах вместе могут находиться только члены одной семьи.

По последним данным, в Словакии зарегистрировано более 1,4 тыс. случаев коронавирусной инфекции, умерли 25 человек.-0-