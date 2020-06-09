Словакия с 10 июня отменяет карантин и открывает границы еще с 16 странами

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Словакии с 10 июня отменяет общенациональный карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, и открывает границы еще с 16 европейскими странами. Об этом заявил премьер-министр страны Игорь Матович, сообщает Reuters.

Правительство Словакии отменит обязательное ношение масок на улице, однако требование надевать их в помещении останется.

Будут открыты границы с Германией, Лихтенштейном, Швейцарией, Словенией, Хорватией, Болгарией, Грецией, Кипром, Мальтой, Эстонией, Латвией, Литвой, Финляндией, Норвегией, Данией и Исландией. Также будут восстановлены все виды транспортного сообщения с этими странами.

Ранее Словакия открыла границы с Чехией, Австрией и Венгрией.

По словам премьер-министра, обязательный карантин по приезде из перечисленных стран будет отменен. Граждане, прибывающие из других государств, должны будут самоизолироваться и пройти тест на коронавирус.

По данным на 9 июня, в Словакии с населением 5,5 млн человек зарегистрирован 1531 случай заболевания COVID-19, умерли 28 человек.-0-