Словакия запретила использование животных в цирке

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Словакии вступило в силу постановление об использовании животных в цирковых представлениях. Оно запрещает выступления в шоу всех животных, кроме кошек, собак и хорьков, сообщает
Активисты поблагодарили всех, кто их поддерживал на протестных акциях, высказали слова благодарности и политикам. Петицию подписало 54 тысячи человек. Словацкие защитники животных признают, что запрет цирков в стране – это общий большой успех.
Согласно постановлению, контроль за его реализацией возложен на ветеринарных инспекторов. Нарушителям грозит штраф до 20 тыс евро.-0-