Словацкий парламент принял закон на случай ухудшения в стране ситуации с коронавирусом

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный совет (парламент) Словакии в воскресенье принял закон, который будет действовать в стране при ухудшении эпидемиологической ситуации из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Словацкое телевидение.

Согласно закону, при посещении общественных мест будет требоваться справка об отрицательном тесте на коронавирус, перенесенном заболевании или сертификат о вакцинации.

За принятие документа проголосовали 77 из 133 присутствовавших на заседании парламента депутатов (Национальный совет состоит из 150 парламентариев).

Парламентарии отказались поддержать первоначальную версию документа, представленную главой Минздрава Владимиром Ленгварским, из-за продолжающихся в республике протестов против ограничительных мер.

Власти ранее планировали законодательно закрепить определенные привилегии для привившихся, чтобы стимулировать вакцинацию в стране, жители которой не проявляют к ней значительного интереса.

В закон, принятый в ускоренном режиме, были внесены изменения, касающиеся прав отказавшихся от прививок, им предоставят возможность бесплатно сдавать тесты на ковид.

В Словакии процесс вакцинации начался 26 декабря прошлого года. Первую прививку в республике с населением около 5,5 млн человек сделали около 40% совершеннолетних граждан.-0-