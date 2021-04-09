Словения отменит комендантский час и ослабит карантин с 12 апреля

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Словенские власти отменяют ночной комендантский час и существенно смягчают карантинные ограничения после завершения общенационального локдауна 12 апреля. Об этом заявил министр здравоохранения республики Янез Поклюкар на пресс-конференции, передает ТАСС.

По словам министра, с понедельника будет отменен комендантский час, действовавший с 22.00 до 5.00 по местному времени. Также правительство вернется к системе "светофора", предусматривающую постепенную отмену карантинных ограничений по мере улучшения эпидемиологической ситуации.

Со следующей недели вся территория Словении окажется в "красной" фазе, предусматривающей открытие горнолыжных курортов, непродовольственных магазинов площадью до 400 кв.м, музеев и библиотек. Возможно возобновление семинаров в университетах и тренировок на свежем воздухе с участием до 10 человек.

Как уточняется, фактически достигнуты целевые показатели для перехода республики и на "оранжевую" фазу карантина. Так, в среднем за последние 7 дней заразились коронавирусом 932 человека при лимите в одну тысячу. Госпитализировали с этим диагнозом 618 человек при пороге в 1 тыс. пациентов.

Ранее правительство Словении объявляло об ужесточении режима карантина в первой декаде апреля из-за роста числа заразившихся коронавирусом. До окончания локдауна останутся закрытыми все учреждения образования и большинство предприятий сферы услуг.-0-