Словения первой из европейских стран объявила об окончании эпидемии коронавируса

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Словения стала первой страной в Европе, объявившей об официальном прекращении эпидемии COVID-19 на территории своей страны, сообщает Reuters.

Правительство Словении 14 мая подтвердило менее семи новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией ежедневно в течение последних двух недель.

"Словения укротила эпидемию за последние два месяца. Сегодня у Словении лучшая эпидемиологическая картина в Европе", - заявил премьер-министр Янез Янша.

Люди, прибывающие в Словению из других стран Европейского союза, больше не обязаны проходить карантин в течение как минимум семи дней, как это было в начале апреля. Однако иностранным гражданам с признаками коронавирусной инфекции по-прежнему не будет разрешено въезжать в страну. Также карантин продолжительностью не менее 14 дней останется в силе для граждан стран, не входящих в ЕС, за исключением дипломатов и людей, перевозящих грузы.

Конец эпидемии означает, что некоторые меры, включая финансовую помощь гражданам и фирмам, пострадавшим от коронавируса, истекают в конце мая.

По данным на вечер 14 мая, в Словении с общей численностью населения 2 млн человек зарегистрировано 1464 случая коронавирусной инфекции, 103 человека умерли. О начале эпидемии в стране было объявлено 12 марта.-0-