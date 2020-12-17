Словения продлила срок действия режима эпидемии до 17 января

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Словении решили продлить в стране действие режима эпидемии сроком на один месяц до 17 января. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт кабинета министров республики.

В постановлении правительства говорится, что текущая эпидемическая ситуация "требует повторного, но ограниченного по времени объявления эпидемии на всей территории Словении, поскольку во всех статистических регионах достигнут или превышен уровень заболеваемости, необходимый для объявления данного режима". Указ вступит в действие 19 декабря и будет действителен на протяжении 30 дней.

Первый случай заражения коронавирусом в Словении зарегистрирован 4 марта. За это время число инфицированных увеличилось до 100 373 человек, умерли 2190.

Режим эпидемии в Словении действует с 19 октября. В стане запрещены любые общественные мероприятия, прекращена работа большинства общественных заведений. Перемещения между регионами страны и выезд за рубеж разрешены только по веским причинам, с 21:00 до 06:00 действует комендантский час.-0-