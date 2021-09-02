Случаи заражения штаммом коронавируса мю выявили в Доминикане

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько случаев заражения штаммом коронавируса B.1.621 были выявлены в Доминиканской Республике этим летом. Всемирная организация здравоохранения внесла этот штамм в свой мониторинговый список в качестве "варианта, вызывающего интерес" (VOI), обозначив буквой греческого алфавита "мю". Об этом пишет местная газета Listín Diario со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны, сообщает ТАСС.

Отмечается, что с мая случаи инфицирования штаммом были выявлены в столичном регионе Санто-Доминго, а также в городах Бахоруко, Бараона и Асуа в южной части страны. О количестве заразившихся не сообщается.

Штаммы группы VOI, как отмечают в ВОЗ, представляют собой варианты коронавируса SARS-CoV-2, имеющие "генетические изменения, которые, как прогнозируется или как известно, влияют на такие характеристики вируса, как заразность, тяжесть протекания болезни, способность избегать воздействия иммунитета, а также избегать диагностики и терапии".

По официальным данным, в Доминиканской Республике с населением 10,84 млн человек насчитывается более 350 тыс. инфицированных коронавирусом, умерли за пандемию 4008 человек. Две дозы вакцины получили более 4,6 млн граждан. В марте прошлого года для предотвращения распространения инфекции власти ввели комендантский час по всей республике, закрыли авиасообщение и запретили высадку пассажиров в портах. Позже было объявлено об открытии международного пассажирского авиасообщения и большей части отелей с 1 июля прошлого года.-0-