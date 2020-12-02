Случай заражения коронавирусом домашнего питомца выявлен в Словении

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Национального ветеринарного института при ветеринарном факультете Люблянского университета выявили первый в Словении случай заражения коронавирусом домашнего животного. Об этом со ссылкой Словенское агентство печати сообщает ТАСС.

Инфицированным питомцем оказался хорек. Он жил в семье, где был человек с коронавирусом.

Представитель института Урош Крапеж отметил: хорек все время был дома, поэтому опасности в плане распространения инфекции не представлял. Как уточнил специалист, у домашних животных болезнь протекает в легкой форме и не несет риска заражения для людей.

По оценке Всемирной организации по охране здоровья животных, по всему миру было подтверждено около 70 случаев инфицирования их коронавирусом.

Ранее датское правительство приняло решение уничтожить всех норок на зверофермах страны после выявления у животных мутировавшего коронавируса. О случаях заболевания норок сообщали власти Греции, Испании, Италии, Финляндии, Швеции и Польши.-0-