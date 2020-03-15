Случайный выстрел вертолета зафиксировали в Чите

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вертолет Ми-8 случайно выстрелил за пределы аэродрома в Чите. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Отмечается, что на аэродроме Черемушки в Чите при обслуживании 23-миллиметровой авиационной пушки вертолета на земле произошел непроизвольный выстрел за границы безопасной зоны. Пострадавших нет.

Ранее Telegram-канал "112" сообщил, что происшествие случилось с вертолетом Ми-35. Причиной самопроизвольного выстрела стал процесс разряжения боекомплекта, когда вертолет находился на земле. Выстрелом повреждена обшивка и остекление балкона на втором этаже жилого дома.-0-