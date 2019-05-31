Слушания по делу Ассанжа продолжатся 12 июня

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слушания по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа продолжатся 12 июня. Об этом передаeт
11 апреля Ассанжа задержали на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Потом в WikiLeaks сообщили, что журналист был в связи с ухудшением состояния здоровья переведен в больничное крыло тюрьмы Белмарш после соответствующего решения суда британской столицы.
23 мая Министерство юстиции США выдвинуло против Ассанжа 17 новых обвинений.
Теперь ему может грозить до 175 лет тюрьмы.-0-
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