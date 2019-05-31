Слушания по делу Ассанжа продолжатся 12 июня

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слушания по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа продолжатся 12 июня. Об этом передаeт Reuters .

Суд в Лондоне приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения Максимальный срок заключения, который грозил Ассанжу, составлял год, то есть 52 недели. По словам судьи Деборы Тэйлор, он может рассчитывать на досрочное освобождение, отбыв половину срока, если не совершит дальнейших правонарушений.

11 апреля Ассанжа задержали на территории посольства Эквадора в Лондоне.

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж арестован в Лондоне Информацию о задержании Ассанжа подтвердили в Скотлент-Ярде. Подробности пока не сообщаются.

Потом в WikiLeaks сообщили, что журналист был в связи с ухудшением состояния здоровья переведен в больничное крыло тюрьмы Белмарш после соответствующего решения суда британской столицы.

В Эквадоре задержан близкий соратник Джулиана Ассанжа Мужчину задержали при попытке покинуть страну. Известно, что он направлялся в Японию.

23 мая Министерство юстиции США выдвинуло против Ассанжа 17 новых обвинений.

Теперь ему может грозить до 175 лет тюрьмы.-0-