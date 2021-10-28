Служба безопасности Украины перекрыла крупный канал нелегальной миграции в ЕС

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Служба безопасности Украины заблокировала канал нелегальной миграции иностранцев в Европейский союз. По предварительным данным, этой схемой воспользовалось более 100 человек. Об этом сообщает "Главное" со ссылкой на пресс-центр СБУ Украины.

Как установила спецслужба, организаторами схемы были жители Киева и их иностранные подельники. Они помогали приезжать в Украину выходцам из стран Южной Азии. "Злоумышленники создали ряд фиктивных фирм и по программе международного студенческого обмена оформляли фиктивные приглашения иностранцам якобы на обучение в украинских вузах. Но вместо обучения на основании полученных приглашений "студенты" имели возможность выезжать в страны ЕС, используя Украину как перевалочный пункт", - говорится в сообщении.

По данным следствия, участники группы действовали по всей территории Украины. Они встречали мигрантов, снабжали жильем и предварительно легализовывали их по фиктивным документам. В дальнейшем дельцы формировали группы и переправляли "студентов" за границу.

По предварительным оценкам, злоумышленники переправили по каналу нелегальной миграции более 100 иностранцев. Стоимость услуг зависела от страны назначения и колебалась от $4 тыс. до $8 тыс. Наибольшим спросом среди мигрантов пользовались страны Западной Европы.

В Киеве и Киевской области проведен ряд обысков, в результате правоохранители обнаружили сформированную группу - 15 человек, которых готовили к переправке в Европу. Кроме того, изъяты фиктивные документы, используемые для легализации иностранцев, а также автомобили, на которых их перевозили.

В рамках уголовного производства одному из организаторов предъявлено обвинение по ч.2 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.-0-