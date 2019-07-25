Служба безопасности Украины задержала российский танкер

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала российский танкер Neyma, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 года, сообщает УКРИНФОРМ со ссылкой на СБУ.

"24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер Nika Spirit, который по номеру ИМО - 8895528, согласно данным международной информационной системы EQUASIS, идентифицирован как уже известный танкер Neyma, который был использован для перекрытия Керченского пролива", - говорится в сообщении ведомства.

Группа следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере провела обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов, записей радиопереговоров, бортовых журналов. Допрошены члены команды танкера.

"Указанное судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте", - сообщили в СБУ.

В МИД РФ заявили, что Москва выясняет обстоятельства задержания Украиной российского танкера для принятия адекватных мер, сообщает ТАСС.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года. По данным ФСБ России, корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, а через некоторое время осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ. На требования о немедленной остановке украинские суда не реагировали и совершали опасное маневрирование. Чтобы остановить украинские корабли, было применено оружие. Военным ВМС Украины и сотрудникам СБУ, которые были задержаны в Керченском проливе, было предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы. Украина утверждает, что два бронированных катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" шли из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив и заранее предупредили об этом российскую сторону.-0-