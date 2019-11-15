Служба безопасности Украины заявила о задержании под Киевом одного из лидеров ИГ

Фото ТАСС
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Служба безопасности Украины заявила о задержании под Киевом одного из лидеров террористической группировки "Исламское государство" Аль Бара Шишани, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт СБУ.
Речь идет о гражданине Грузии, известном как Аль Бара Шишани. Летом 2018 террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт. Правоохранители задержали преступника в Киевской области вблизи частного дома, где он проживал.
Фото ssu.gov.ua
По информации СБУ, находясь в Украине, он продолжал координировать деятельность специальных организаций ИГ. Сейчас Шишани находится под экстрадиционным арестом. Проверяется информация о его причастности к совершению преступлений на территории Украины.-0-