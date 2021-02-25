Служба национальной безопасности Армении призвала граждан соблюдать законность

25 февраля, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Служба национальной безопасности Армении выступила с заявлением, в котором призвала воздерживаться от действий, угрожающих национальной безопасности, и предупредила, что любое противоправное действие получит адекватную реакцию со стороны правоохранительных органов.

"Мы призываем наших граждан не прибегать к провокационным действиям, соблюдать законность и бдительность. Органы государственного управления Республики Армения полностью выполняют свои функции. Служба национальной безопасности предупреждает, что возможные подобные действия могут поставить под угрозу безопасность Республики Армения, и любой такой шаг может рассматриваться как конкретная цель по ослаблению государства. Служба национальной безопасности в рамках своих полномочий продолжает принимать необходимые меры для обеспечения и защиты суверенитета и безопасности Республики Армения, ее территориальной целостности", - говорится в заявлении.

Полиция Армении также распространила заявление с призывом к поддержанию общественного порядка. "Полиция обеспечивает охрану общественного порядка и общественной безопасности в соответствии со своими функциями. В сложившейся ситуации полиция призывает всех строго соблюдать общественный порядок, проявлять бдительность, сдержанность, не поддаваться на разные провокации", - говорится в заявлении.

Генеральный штаб Вооруженных сил Армении сегодня выступил с заявлением, в котором выразил решительный протест против увольнения Тирана Хачатряна с поста первого заместителя начальника Генштаба, и потребовал отставки премьер-министра и правительства. Никол Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота в стране и пригласил своих сторонников выйти на площадь Республики. Выступление премьер-министра с речью запланировано на 16.00 по местному времени.-0-