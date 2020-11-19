Смертность из-за коронавируса в США достигла наивысших показателей за последние полгода

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суточная смертность от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, достигла в США полугодичного максимума. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, сообщает ТАСС.

По его информации, 17 ноября из-за коронавируса в Соединенных Штатах умерли 1707 человек. Это наиболее высокие данные с 14 мая текущего года. Антирекорд по этому показателю был установлен в середине апреля, когда за сутки жертвами инфекции стали более 2,6 тыс. американцев.

Суточный рост числа случаев заражения ускорился в США за последнюю неделю на 29%, приводит мнение специалистов Университета Джонса Хопкинса телекомпания CNN. При этом в 47 из 50 американских штатов заболеваемость выросла как минимум на 10%. Наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация складывается в штатах Среднего Запада, в том числе в Огайо, Индиане, Айове, Небраске, Вайоминге, Северной и Южной Дакоте.

В общем в США, по информации Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано 11 468 739 случаев заражения коронавирусом, умерли 250 029 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Всего в стране выздоровели 4 293 640 заразившихся. Из всех летальных исходов 34 173 зарегистрированы в штате Нью-Йорк, число заражений в котором достигло 574 072. Наибольшее число инфицированных выявлено в штатах Техас (1 078 875 заразившихся, 20 147 умерших) и Калифорния (1 059 245 заразившихся, 18 402 умерших).-0-