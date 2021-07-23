Смертность от COVID-19 в мире за неделю выросла почти на треть

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За эту неделю в мире от COVID-19 умерли почти 70 тыс. человек, сразу на 30% больше, чем за предыдущую, сообщает ТАСС.

Заболеваемость COVID-19 на планете вновь начала расти в начале июля. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние семь дней увеличилось на 3,7 млн против 3,5 млн неделей ранее.

Смертность от коронавирусной инфекции быстро растет прежде всего в странах Азии. На первое место в мире вышла Индонезия (около 1,3 тыс. смертей в день). В Иране и Малайзии регистрируют примерно по 0,2 тыс. умерших. В одном случае это в полтора раза превышает показатели прошлой недели, а в другом это максимум за всю пандемию.

В большинстве стран Латинской Америки, переживших очередную волну весной и в начале лета, смертность снижается. Так, в Бразилии сейчас умирают порядка 1,1 тыс. заболевших в день, это минимум с февраля. Основное исключение - Мексика: там уже фиксируют почти 0,4 тыс. летальных исходов в сутки.

В европейских странах, несмотря на резкий подъем заболеваемости в последнее время, смертность остается низкой. Однако в России уже две с половиной недели регистрируют свыше 0,7 тыс. смертей ежедневно.

Отмечается, что число заболевших в мире растет быстрее числа умерших. В результате летальность новой инфекции снижается - сейчас она на уровне 2,15%.-0-