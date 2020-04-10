Смертность от COVID-19 в США намного ниже, чем от сердечно-сосудистых заболеваний

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний в США пока гораздо выше, чем от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на официального представителя федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Джеффа Ланкашира.

С января по апрель 2018 года в Соединенных Штатах от сердечно-сосудистых заболеваний умерли более 234 тыс. человек, а от онкологических - около 199 тыс.

"В настоящий момент возможность того, что COVID-19 хотя бы приблизится к этим показателям, исключена", - отметил Джефф Ланкашир.

Уточняется, что ЦКПЗ не располагает точными данными о смертности в стране в зависимости от данных причин за 2020 год. Нет также полных подтвержденных сведений за предыдущий год.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 473 тыс. случаев заражения коронавирусом. Скончались 17 836 человек, выздоровели 26 570 пациентов.-0-