Смертность от коронавируса в Малайзии увеличится в 9 раз - ВОЗ

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суточное число летальных исходов заболеваний, вызываемых коронавирусом, может вырасти в два раза в Малайзии к концу августа, а общий показатель смертности - в девять раз. Об этом сообщила газета The Star со ссылкой на прогноз члена научного совета Всемирной организации здравоохранения профессора Адибу Камарулзаману, передает ТАСС.

"Проведенные исследования указывают, что нынешние темпы распространения пандемии в Малайзии приведут к приросту летальных исходов на уровне 200 случаев в сутки, а к сентябрю их общее число достигнет 26 тыс.", - приводит издание слова эксперта ВОЗ.

По мнению эксперта ВОЗ, коронавирус становится второй после сердечно-сосудистых заболеваний причиной смертности в стране.

Генеральный директор Минздрава Малайзии Хишам Абдулла отметил, что заполняемость палат интенсивной терапии уже превысила их оптимальную вместимость. Обычные палаты в больницах заполнены на 85%, а специально открытые изоляционные центры - на 65%. По его словам, койки в приоритетном порядке будут предоставляться пациентам с более высокими шансами на выздоровление.

Ситуация с коронавирусом в Малайзии стала резко ухудшаться в начале мая после проникновения в страну индийского штамма и в связи с активными разъездами жителей из-за праздника Хари Райя. Всего за время пандемии в стране было зафиксировано более 587 тыс. инфицированных, из которых умерли почти 3 тыс.-0-