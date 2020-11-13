СМИ: Байден победил на президентских выборах в штате Аризона

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Демократ Джозеф Байден одержал на президентских выборах в США победу в колеблющемся штате Аризона, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

П оценкам телекомпании, после обработки 99% бюллетеней Байден набирает в этом штате 49,4% голосов избирателей. У республиканца Дональда Трампа - 49,1%. Разница между двумя кандидатами составляет более 11 тыс. голосов.

Ранее агентство Associated Press и телеканал Fox News представили прогнозы, по которым в Аризоне Байден одержал победу над Трампом. Многие другие авторитетные СМИ склонялись к тому, что итоги голосования в этом штате не столь однозначны, хотя признавали, что Байден лидирует.-0-