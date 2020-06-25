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25 июня 2020, 09:01

СМИ: Росавиация предложила возобновить международное авиасообщение, начав со стран СНГ

Александр Нерадько. Фото "Коммерсантъ"
Александр Нерадько. Фото "Коммерсантъ"
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24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Росавиации Александр Нерадько направил в Роспотребнадзор и в аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой письмо, в котором предлагает поэтапное снятие ограничений на международные полеты, начиная со стран СНГ, сообщает российская газета "Коммерсантъ" со ссылкой на несколько источников в отрасли.

По данным издания, авиасообщение с другими странами предлагается открывать в зависимости от эпидемиологической обстановки.

В секретариате Татьяны Голиковой сказали, что оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции поручил МИД РФ, Росавиации и Роспотребнадзору рассмотреть вопрос возможного открытия авиасообщения. "Вопрос находится в стадии проработки. Решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты симметрично, с учетом договоренностей России с другими странами, исходя из эпидемиологической ситуации", - сообщили в секретариате.

Россия из-за распространения коронавируса 27 марта полностью закрыла международное авиасообщение. Авиаперевозчикам разрешено выполнять только спецрейсы для возвращения граждан домой.-0-

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