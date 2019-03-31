СМИ сообщают о пропаже самой дорогой в мире картины

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лувре Абу-Даби (филиал парижского Лувра) не знают, где находится полотно Леонардо да Винчи "Спаситель мира". Эта картина, проданная в 2017 году на аукционе за $450,3 млн, считается самой дорогой в мире. Об этом сообщает газета The New York Times .

Сотрудники Лувра в Абу-Даби на условиях конфиденциальности признаются, что им ничего неизвестно о местонахождении полотна, пишет издание. Парижский Лувр также не располагает этой информацией.

The New York Times напоминает, что в сентябре 2017 года должна была состояться презентация картины. Однако ее отменили без объяснения причин.

В материале NYT отмечается, что отмена презентации стала причиной того, что некоторые эксперты вновь начали высказывать сомнения в подлинности полотна. Ранее его принадлежность кисти Леонардо да Винчи была предметом интенсивных дискуссий. Скептики предполагают, что новый владелец, пряча картину, пытается таким образом избежать внимания общественности. Между тем во Франции рассчитывают, что картина будет обнаружена и осенью ее смогут увидеть посетители выставки, приуроченной к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи.-0-