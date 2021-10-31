СМИ: США и Япония забили тревогу после слов Путина о росте цен на нефть

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявление президента России Владимира Путина о возможности роста цен на нефть до $100 за баррель встревожило США, Японию и Индию, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

По словам авторов статьи, после этого заявления страны-потребители стали оказывать сильнейшее за последние годы дипломатическое давление на ОПЕК+ для увеличения добычи полезного ископаемого.

"Администрация Байдена все больше обеспокоена ростом цен на бензин, которые достигли семилетнего максимума. Уже несколько недель она призывает ОПЕК+ добывать больше нефти", - говорится в публикации.

Как пишут обозреватели, Япония предприняла редкий для себя шаг и присоединилась к этим призывам. Китай пока хранит молчание, однако разделяет ту же точку зрения, приводят слова дипломатов авторы.

"Официальные лица США, Японии и Индии разговаривали между собой в частном порядке, а также обращались к другим крупным потребителям и странам-экспортерам нефти. Призывы начались около трех недель назад, но в последние дни усилились после роста цены до $85 за баррель", - заключили публицисты.

25 октября стоимость американской марки WTI поднялась выше $85 за баррель впервые с октября 2014 года, декабрьские фьючерсы торгуются по $85,03. Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла до $85,59 за баррель.

Некоторые члены сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией ранее подчеркнули необходимость соблюдать осторожность в вопросе темпов наращивания добычи топлива. По мнению экспертов, именно эти заявления стали причиной роста цен.

Из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ с мая прошлого года сократила разработку на 9,7 млн баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировались. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств.-0-