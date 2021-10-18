СМИ: Украина официально готовится к импорту электроэнергии из Беларуси

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская электроэнергия может поступить в Украину в начале ноября. Подготовительная работа на этот счет уже начата: на 22 октября назначен официальный конкурс на доступ к сечению ЛЭП между Украиной и Беларусью, сообщает украинское издание "Экономическая правда".

По данным издания, конкурс будет проводить национальный оператор электросетей НЭК "Укрэнерго".

"Предложения компаний, желающих выкупить межгосударственное сечение, будут приниматься с 22 до 24 октября. Публикация окончательных результатов аукциона запланирована на 29 октября - то есть за 2 дня до истечения срока политического моратория, установленного на импорт электроэнергии из Беларуси", - пишет "Экономическая правда".

Таким образом, уже с 1 ноября закупки электроэнергии из Беларуси могут быть возобновлены.

В конце сентября Национальная комиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, продлила запрет импорта электроэнергии из Беларуси и России в Украину до 1 ноября 2021 года.-0-