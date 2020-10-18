СМИ: в Германии стационарное лечение пациента с COVID-19 в среднем стоит 10,7 тыс. евро

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стационарное лечение пациента с COVID-19 обходится в Германии в среднем в 10,7 тыс. евро. Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные касс медицинского страхования AOK и Barmer, сообщает ТАСС.

В случае подключения пациента к аппарату ИВЛ стоимость резко возрастает. "Наши данные показывают, что больные с COVID-19, которые должны быть подключены к ИВЛ, в связи с отчасти тяжелым течением заболевания в среднем вызывают расходы в 38,5 тыс. евро", - уточнил председатель правления федерального объединения AOK Мартин Лич. Причем, по его словам, разница в стоимости в зависимости от каждого отдельного случая ощутимая. Примерно в 10% случаев расходы превышали 85 тыс. евро.

В Barmer в свою очередь сообщили, что стационарное лечение пациента с COVID-19 с подключением к аппарату ИВЛ в среднем обходится в 31,7 тыс. евро. В то же время, если такое подключение не требуется, средняя стоимость, по оценке компании, составляет около 6,9 тыс. евро.

В AOK застрахованы более 26 млн человек, в Barmer - около 9 млн.

В Германии за сутки коронавирусом заразились 5587 жителей страны, но обычно в выходные дни не все федеральные земли передают данные по случаям инфицирования в Институт Роберта Коха, так что, скорее всего, это число выше. Всего в ФРГ по состоянию на это утро коронавирусом заразились 361 974 человека.-0-