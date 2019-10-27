СМИ: военные США ликвидировали лидера Исламского государства

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади убит во время военной операции США в Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Сирии, Ираке и Иране.

Операция происходила после получения разведывательных данных. Лидер ИГ был мишенью ночного рейда с участием вертолетов, военных самолетов и наземных сил.

В Пентагоне пока не комментируют информацию. Тем временем Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что он готовится выступить с важным заявлением, однако не уточнил, о чем будет идти речь.-0-