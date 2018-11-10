Смог накрыл большую часть территории Польши

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большая часть территории Польши оказалась укутана смогом, особенно сильно загрязнен воздух Силезии и Малопольского воеводства, Варшавы, Познани, Вроцлава и Лодзи, сообщают РИА Новости.

Сегодня в первой половине дня в центре польской столицы зафиксировано трехкратное превышение предельно допустимого уровня содержания в воздухе мелкой пыли (РМ2,5) и двукратное превышение предельно допустимого значения по частицам крупной пыли (РМ10). В пригороде Варшавы ситуация еще хуже: в Пясечно концентрация PM10 достигла 330% от нормы, а PM2,5 - 440%.

Показатель PM10 в центре Кракова оказался на отметке 400%, а PM2,5 - 500%. Немногим лучше ситуация в городах Гливице, Рыбник, Забже и Домброва-Гурнича.

Причиной такого загрязнения из года в год становится использование угля в качестве топлива: многие жители отапливают им свои дома, на нем же работают некоторые электростанции.

Правительство Польши лишь недавно приняло программу борьбы со смогом и загрязнением воздуха.-0-