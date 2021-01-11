Снег и дождь вызвали наводнения в Сербии

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проливные дожди и снег, продолжающиеся несколько дней, вызвали затопление полей и поселений в Сербии, сообщает Associated Press.

В понедельник в некоторых регионах Сербии приступили к уборке мусора, который образовался в результате разлива рек.

Чрезвычайное положение было объявлено в южных муниципалитетах Дольевац и Власотинце, где спасателям пришлось эвакуировать из домов более 20 человек.

Государственный телеканал Сербии РТС 1 сообщил, что многочисленные дома и хозяйственные постройки затоплены после нескольких дней дождя и снега в районе города Лесковац. Также близлежащие деревни остались без питьевой воды.

В центральной и восточной Сербии тысячи людей остались без света из-за обрушения линий электропередач в результате сильного снегопада. Государственная энергетическая компания Сербии EPS заявила в понедельник, что сотрудники активно работают над восстановлением электроэнергии.-0-