Снегопад в Турции заблокировал на трассе почти 3 тыс. водителей

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильнейший за последние полвека снегопад обрушился на юг Турции. Почти 3 тыс. водителей оказались заблокированы на одной из трасс в провинции Газиантеп, сообщает "МИР24".

Снежные заносы, местами до 1 м, не оставили людям шанса самостоятельно выбраться из ловушки. Машины буксовали и еще сильнее зарывались в сугробы. Дожидаясь спецтехники, водители пытались откопаться сами. Всего из кюветов и завалов вытащили около 2 тыс. автомобилей. Людей, которые живут в отдаленных горных районах, эвакуировали двумя военными вертолетами.

А север Саудовской Аравии накрыла сильная метель - крайне редкое для этих мест явление. Снегопад, который продолжался больше суток, в королевство принес циклон из Центральной Азии. Как пишут местные СМИ, привыкшие к жаре жители страны не испугались необычной погоды. Наоборот, многие вышли на улицу, чтобы сделать красочные кадры.-0-