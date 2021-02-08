Снегопады парализовали движение транспорта в Чехии

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные снегопады в Чехии создали значительные проблемы с транспортной ситуацией в стране. Автобусы и поезда задерживаются на несколько часов, некоторые маршруты были отменены, сообщает "Радио Прага".
Чехия борется с огромным количеством снега, который выпал в ночь с 7 на 8 февраля и теперь усложняет движение во многих регионах страны. Одна из самых загруженных чешских дорог, автомагистраль D1, ночью была перекрыта в нескольких местах.
Автобусы и поезда задерживаются на несколько часов, некоторые маршруты вовсе отменены. Чешские железные дороги сообщают на своем сайте о критическом состоянии на некоторых путях, стрелочные переводы завалены снегом.
На автомагистралях формируются колонны, во многих местах дороги заблокированы застрявшими грузовиками. По информации Пражского транспортного управления, в стране остановлена работа более десятка пригородных автобусов.-0-