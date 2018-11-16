Снегопады в США унесли жизни восьми человек

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ранняя зимняя метель на северо-востоке США и в ряде центральных районов страны стала причиной гибели по меньшей мере восьми человек, сообщает американская телекомпания CBS.

Два человека погибли в результате аварии, когда в штате Миссисипи перевернулся туристический автобус. В штате Арканзас зафиксировано три случая со смертельным исходом, один в штате Индиана, один в Огайо и один в Мэриленде.

Ранее сообщалось, что первая метель в нынешнем сезоне 15 ноября парализовала движение в Нью-Йорке. Снегопад был намного сильнее, чем прогнозировали все метеорологические службы. Из-за снежной бури были поломаны ветви множества деревьев, в результате в некоторых районах движение по дорогам было перекрыто. Плохая погода затрудняла движение общественного транспорта. Жители Нью-Йорка активно делились в соцсетях фото и видео снегопада и его последствий.-0-