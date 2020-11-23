Снижение в 2020 году выбросов углекислого газа не ослабит парниковый эффект - ВМО

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует снижение выбросов углекислого газа в атмосферу в 2020 году на 4,2-7,5% из-за пандемии коронавируса. Вместе с тем, отмечает ВМО, подобное уменьшение эмиссии не приведет к падению концентрации углекислого газа в атмосфере и не остановит потепление климата, сообщает ТАСС.

Согласно прогнозам экспертов, концентрация углекислого газа продолжит расти немного меньшими темпами (снижение на 0,08-0,23 частей на миллион). Это снижение существенно меньше природной ежегодной вариантности, составляющей одну частицу на миллион. Это означает, что в краткосрочной перспективе последствия связанного с COVID-19 локдауна не могут отличаться от природной вариантности, говорится в информационном бюллетене ВМО.

Как пояснили в ВМО, закрытие промышленных предприятий вследствие пандемии коронавируса не обуздало рекордных уровней парниковых газов, удерживающих тепло в атмосфере, что приводит к увеличению температуры, вызывает растущее число экстремальных погодных явлений, таяние ледников, повышение уровня моря и кислотности океанов.

В 2019 году уровень углекислого газа в атмосфере достиг нового рекорда в 410 частей на миллион, и в 2020-м рост продолжился. С 1990 года парниковый эффект на Земле, вызванный долгоживущими газами, усилился на 45%. Причем на 80% этот рост был обусловлен концентрацией CO2.

"Углекислый газ остается в атмосфере в течение столетий, а в океанах даже дольше. В последний раз Земля испытывала подобную концентрацию CO2 3-5 млн лет назад, когда было на 2-3 градуса Цельсия теплее, а уровень моря был на 10-20 м выше, чем сейчас", - заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. "Однако в то время на планете не было 7,7 млрд людей", - констатировал он. Глава организации напомнил, что порог концентрации углекислого газа в 400 частей на миллион был пройден в 2015 году. По прошествии четырех лет концентрация превысила 410 частей на миллион. "Подобных темпов роста никогда не было за время наблюдений", - отметил генсекретарь. По словам Петтери Тааласа, пандемия коронавируса отнюдь не решает проблему изменения климата. Однако она служит платформой для более устойчивых и амбициозных шагов, направленных на снижение выбросов до нуля путем полной трансформации индустриальной, энергетической и транспортной систем.

По данным ВМО, в сентябре 2020 года обсерватория Мауна-Лоа на Гавайях (США) зарегистрировала концентрацию CO2 в атмосфере в 411,29 частей на миллион. Годом раньше этот показатель составлял 408,54 частей на миллион. Как отмечается в информационном бюллетене, с 2018-го по 2019 год в атмосфере Земли выросла также концентрация метана и оксида азота - газов, наряду с CO2 вызывающих парниковый эффект.-0-