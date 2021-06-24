Снятие карантинных мер может привести к росту преступности в США - Байден

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ослабление ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может привести к всплеску преступности. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает CNN.

"Традиционно преступность растет в течение лета. И по мере того, как мы выходим из этой пандемии, когда страна снова открывается, традиционный летний всплеск (преступности. - Прим. БЕЛТА) может быть даже более выраженным, чем обычно", - сказал Джо Байден во время выступления в Белом доме.

В связи с этим президент заявил о необходимости привлекать к ответственности нелегальных торговцев оружием и запретить продажу штурмового оружия. "Мы позаботимся о том, чтобы вы не продавали смерть и хаос на наших улицах, - обратился Джо Байден к нарушающим закон торговцам оружия. - Это безобразие. Этому нужно положить конец, и мы покончим с этим".

Президент США считает необходимым оказать поддержку на местах правоохранительным органам, а также расширить программы по трудоустройству подростков и молодых людей в летний период.

В 2020 году количество преступлений в крупных городах США резко возросло, и эта тенденция, похоже, сохранится в этом году. В минувшие выходные в девяти штатах произошло 10 инцидентов со стрельбой, в результате которых семь человек погибли и по меньшей мере 45 получили ранения.-0-