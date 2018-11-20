Снятый в космосе сериал выпустили к 20-летию МКС

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский музей космонавтики и образовательный проект Arzamas запустили первый культурологический сериал, снятый на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

Проект приурочен к 20-летию МКС и осуществлен при поддержке Роскосмоса.

"20 ноября, в день 20-летия Международной космической станции, Музей космонавтики совместно с образовательным проектом Arzamas при поддержке Роскосмоса запустили первый культурологический сериал, снятый на Земле и в космосе", - говорится в сообщении музея.

"Сериал - история о человеке, который оказался очень далеко от дома. Этот человек умен, ему интересно, как мир стал таким, каким мы его знаем, он не перестает учиться и хочет постоянно узнавать новое. Он - интеллектуал, и при этом человек будущего - такой, каким его себе представляли фантасты XX века. И этот человек - космонавт", - отметили в музее.

Первая серия является вводной. Она снята на высоте 400 км. Герои - это летчик-космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров и ученый, филолог, профессор Александр Подосинов. В этой серии речь идет о том, как думали про космос в античности, о происхождении слов "космонавт", "галактика", о названиях планет. Для этого разговора были сделаны специальные съемки на МКС, также в ролик вошли кадры, снятые во время выхода экипажа в открытый космос.-0-