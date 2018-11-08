Снопков подчеркнул фундаментальное значение импортного Экспо в Шанхае

8 ноября, Шанхай /БЕЛТА - Синьхуа/. Заместитель главы Администрации Президента Беларуси Николай Снопков 7 ноября в Шанхае подчеркнул важность Первой китайской международной выставки импортных товаров и услуг (CIIE) и ее фундаментальное значение. Он принял участие в белорусско-китайском деловом форуме на площадке CIIE.

В своем обращении к участникам мероприятия Николай Снопков выделил три ключевые особенности 2018 года. "Во-первых, это год 40-летия политики реформ и открытости в Китае. За эти годы страна смогла пройти длинный путь. Как сказал на открытии выставки председатель КНР Си Цзиньпин, от замкнутости и полузамкнутости до активного лидерства в мировом прогрессе и позиции главного защитника принципов свободной мировой торговли. В этой связи проведение первого импортного Экспо в Шанхае является очередным подтверждением твердого намерения китайской стороны продвигать развитие мировой торговли, делать ее более открытой и инклюзивной. Это практическая площадка общего вклада в достижение главной цели - создания сообщества с единой судьбой для всего человечества. Во-вторых, выставка и форум проходят в пятилетие инициативы "Пояс и путь". За эти годы существенно выросло количество контейнерных перевозок из Китая в ЕС через Беларусь - в десять раз с 2014 года. Расцвела жемчужина нового Шелкового пути - индустриальный парк "Великий камень". В-третьих, этот год - прорывной для белорусского экспорта в Китай. За 8 месяцев наш экспорт в КНР, включая Тайвань, Сянган и Аомэнь, вырос на 18%. Экспортный прорыв обеспечен за счет экспорта продовольствия в пять раз, в том числе экспорта молочной продукции в девять раз", - заявил Николай Снопков.

"Мы успешно прошли этап выхода на рынок и создания каналов сбыта продукции в КНР. Сейчас важнейшая задача - закрепиться на рынке, усилить стабильность каналов и нарастить объемы. Как сказал Си Цзиньпин на открытии выставки, экономическая глобализация необратима, это историческая тенденция. Человек может знать и применять экономические законы, но не может их поменять. Мы как участники выставки собрались здесь, чтобы выполнить экономические законы, формирующие единение для достижения результата", - отметил заместитель главы Администрации Президента Беларуси.

Николай Снопков подчеркнул важность выставки и форума. "Экспо имеет фундаментальное значение для мирового развития, - уверен он. - Задача - объединяться, идти вперед, уменьшать барьеры, сотрудничать и строить сообщество с единой судьбой".-0-