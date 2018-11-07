Со дна моря достали второй двигатель разбившегося индонезийского самолета

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели Индонезии подняли со дна моря и доставили на берег второй двигатель разбившегося в Яванском море самолета авиакомпании Lion Air. Об этом сообщило индонезийское агентство ANTARA.
"Водолазы обнаружили двигатель накануне на глубине около 30 м, затем проводилась операция по поднятию на судно и транспортировку в порт", - цитирует агентство представителя ВМС республики.
Были обнаружены другие фрагменты лайнера - аккумуляторы, блоки питания и прочее.
Первый двигатель был найден на прошлой неделе. В момент соприкосновения с водной поверхностью двигатели работали на полную мощность, скорость лайнера при падении была очень высокой.
Новый Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air выполнял рейс JT610 из Джакарты в город Панкалпинанг. Примерно через 13 минут после вылета из аэропорта он рухнул в Яванское море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.-0-
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