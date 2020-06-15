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15 июня 2020, 12:17

Собянин объявил об очередном этапе снятия ограничений в Москве с 16 июня

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15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти российской столицы приняли решение переходить к очередному этапу снятия ограничений с 16 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на блог мэра Москвы Сергея Собянина.

"Мы фиксируем продолжающееся снижение заболеваемости, ее всех основных параметров, - написал мэр Москвы. - Можем переходить к следующему этапу снятия ограничений, запланированному на 16 июня. С завтрашнего дня могут вновь открыться летние веранды ресторанов и кафе. Снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках".

По словам мэра российской столицы, также возобновляют работу библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. "Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%", - уточнил Сергей Собянин.

Власти Москвы ранее разработали и представили поэтапный план снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в котором анонсировали и смягчение этих мер, однако Сергей Собянин пояснял, что окончательное решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе.

В Москве уже открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, объекты сфер услуг и торговли. С 9 июня отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты. С 23 июня планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в России возросло до 537 210, с момента вспышки скончался 7091 человек.-0-

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