Собянин: пик заражений омикроном в Москве пройден

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пик заболеваемости омикроном в Москве прошел, число новых случаев заражения снижается. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном блоге.

"Пик заболеваний омикроном в Москве, очевидно, прошел. Так же, как и в других европейских городах, - за три-четыре недели. На прошлой неделе количество новых случаев ковида уменьшилось на 6%, на этой неделе снижение будет еще более существенным. Вчерашний рост был обусловлен изменением методики учета. Заболеваемость продолжает снижаться", - заявил Сергей Собянин.

Мэр Москвы также сообщил о постепенном снижении числа госпитализаций. Тем не менее абсолютные значения заболеваемости еще высокие. "Больше трех недель, начиная с середины января, московские поликлиники работают в экстремальном режиме. В специальных отделениях ОРВИ посменно трудятся почти 3 тыс. дежурных врачей и примерно такое же число медицинских сестер и администраторов. Впервые в истории амбулаторного звена были организованы телемедицинские подразделения поликлиник", - рассказал мэр.

Только за прошлую неделю количество контактов медицинских работников с больными ОРВИ и коронавирусом (прием, консультации, диагностика и прочее) составило 780 тыс. раз. В конце января это значение достигало 800 тыс. "Это рекордные цифры за всю историю городского здравоохранения", - заявил Сергей Собянин. Он отметил, что московская медицина справляется с этой беспрецедентной нагрузкой.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом, сообщает ТАСС. Всего в городе выявлено 2 558 503 случая заражения. Выздоровели 2 118 897 человек, умерли 39 768. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 6 756 593 человека, коллективный иммунитет составляет 63,2%.-0-